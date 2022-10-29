Оливье Дюмонт - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Дюмонт
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Дюмонт
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|65' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|65' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.01.2023
|1' -86'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|1' -61'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|14.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|06.01.2023
|58' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|82'
|27.12.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)