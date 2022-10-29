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    Оливье Дюмонт - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Оливье
    Фамилия Дюмонт
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 2002 (21 год)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 65' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 65' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    04.02.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    28.01.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.01.2023 1' -86' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    19.01.2023 1' -61' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    14.01.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    06.01.2023 58' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    82'
    27.12.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    05.11.2022 Был в запасе Серен (Серен) 1:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    29.10.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    19.10.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    20.08.2022 Был в запасе Остенде (Остенде) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    14.08.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    30.07.2022 Был в запасе Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.07.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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