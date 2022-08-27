Денис Бунчуков - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Бунчуков
|Команда
|Серен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2003 (19 лет)
|Имя
|Денис
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Бунчуков
|Команда
|Серен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|3:1
|Серен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа
|3:0
|Серен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серен
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|3:0
|Серен (Серен)
|29.01.2023
|73' -90'
|Генк (Генк)
|4:0
|Серен (Серен)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.11.2022
|87' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.10.2022
|19' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|2:3
|Серен (Серен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:4
|Генк (Генк)