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    Денис Бунчуков - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Олегович
    Фамилия Бунчуков
    Команда Серен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июня 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Серкль Брюгге 3:1 Серен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    11.02.2023 Был в запасе Шарлеруа 3:0 Серен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серен 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 3:1 Серен (Серен)
    11.02.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 3:0 Серен (Серен)
    29.01.2023 73' -90' Генк (Генк) 4:0 Серен (Серен)
    22.01.2023 Был в запасе Серен (Серен) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    11.11.2022 87' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    05.11.2022 Был в запасе Серен (Серен) 1:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.10.2022 19' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    03.09.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 2:3 Серен (Серен)
    27.08.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:4 Генк (Генк)
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