Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азиз Уаттара - статистика

Завершил карьеру
4 января 2001 (25), Абиджан
#32 | Полузащитник
188 см
Кот-д'Ивуар
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мехелен
25
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
5 : 2
04.04.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Мехелен
2 : 1
16.03.2025
Дендер
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Шарлеруа
0 : 1
08.03.2025
Мехелен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Беерсхот
1 : 0
02.03.2025
Мехелен
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
1 : 1
21.02.2025
Сент-Труйден
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Юнион СЖ
0 : 1
16.02.2025
Мехелен
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
3 : 3
07.02.2025
Гент
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.01.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Андерлехт
4 : 1
26.01.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
1 : 2
18.01.2025
Генк
1' - 90'
32'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Мехелен
0 : 0
26.12.2024
Стандард
74' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Вестерло
1 : 1
20.12.2024
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Мехелен
1 : 1
13.12.2024
Антверпен
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Мехелен
1 : 2
07.12.2024
Брюгге
1' - 67'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Кортрейк
3 : 1
29.11.2024
Мехелен
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Мехелен
3 : 0
24.11.2024
Беерсхот
56' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
2 : 1
08.11.2024
Мехелен
1' - 62'
2'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Мехелен
1 : 1
02.11.2024
Юнион СЖ
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Мехелен
3 : 0
20.10.2024
Кортрейк
1' - 90'
88'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
28.09.2024
Мехелен
1' - 90'
33'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
2 : 0
22.09.2024
Серкль Брюгге
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 0
15.09.2024
Мехелен
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
5 : 2
31.08.2024
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
0 : 1
24.08.2024
Мехелен
1' - 90'
4'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Мехелен
1 : 3
17.08.2024
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
0 : 0
09.08.2024
Мехелен
1' - 90'
60'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
2 : 4
03.08.2024
Вестерло
1' - 46'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+