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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Мехелен
Генк - Мехелен: обзор матча 28 сентября 2024
Генк
28.09.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
76'
Х. О (П)
90+7'
Х. О
60'
К. Мрабти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Мехелен
Желтая карточка
Х. О
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
Х. О
90'
+7
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
Й. Сор
88'
87'
Желтая карточка
Р. Бельгали
81'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
К. Мрабти
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. О
76'
67'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Сторм
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Мрабти
Пас отдал
Н. Сторм
Замена
К. Бонсу Баа
️️️️
Я. Стекерс
59'
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
К. Карецас
59'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
59'
Желтая карточка
М. Садик
57'
46'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
Б. ван ден Эйнден
45'
Желтая карточка
П. Пфлюке
Замена
М. Сметс
️️️️
К. Куэста
43'
36'
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
Б. Раман
33'
Желтая карточка
А. Уаттара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
24
Николас Саттльбергер
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Мехелен
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
4-3-2-1
1
ван Кромбрадж
18
Кайембе
15
Садик
46
Куэста
7
Эль Уахди
17
Грошовски
8
Хейнен
19
Карецас
14
Стекерс
11
Сор
99
Арокодаре
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
6
ван ден Эйнден
5
Туба
3
Марса
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
28
Раемакерс
10
Сторм
14
Раман
28
Мрабти
46
Куэста
6
Сметс
6
Сметс
46
Куэста
19
Карецас
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
19
Карецас
14
Стекерс
22
Бонсу Баа
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
11
Сор
32
32
11
Сор
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
6
ван ден Эйнден
45
Бельгали
45
Бельгали
6
ван ден Эйнден
28
Мрабти
11
Бафдили
11
Бафдили
28
Мрабти
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Хайреманс
10
Сторм
14
Раман
29
Лаубербах
29
Лаубербах
14
Раман
Остались в запасе
Генк
Мехелен
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Остались в запасе
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Генк - Мехелен
2
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
10
Количество передач
504
425
Сейвы
5
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.16
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Цегека Арена
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