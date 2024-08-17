Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Андерлехт
Мехелен - Андерлехт: обзор матча 17 августа 2024
Мехелен
17.08.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Андерлехт
23'
Л. Лаубербах
42'
Л. Аугустинссон
45+5'
Ф. Амузу
90'
Т. Леони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Андерлехт
90'
ГОЛ! 1:3!
Т. Леони
Пас отдал
М. Стройкенс
85'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Я. Версхарен
78'
Желтая карточка
Я. Шимич
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Н. Сторм
77'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Х. Марса
76'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Ж. Ван Клемпут
76'
65'
Замена
Т. Фоке
️️️️
Л. Аугустинссон
65'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
57'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Ф. Амузу
Желтая карточка
Т. Раемакерс
46'
45'
+5
ГОЛ! 1:2!
Ф. Амузу
Пас отдал
Я. Версхарен
42'
ГОЛ! 1:1!
Л. Аугустинссон
Пас отдал
Занка
36'
Желтая карточка
Ф. Амузу
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Л. Лаубербах
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лаубербах
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
(К)
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Мехелен
31
Oskar Annell
ВР
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
32
Луис Васкес
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
5
Фулон
3
Марса
2
Ван Клемпут
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
28
Раемакерс
4-3-2-1
26
Коосеманс
54
Сарделла
4
Шимич
25
Занка
6
Аугустинссон
23
Ритс
9
Амузу
16
Версхарен
10
Дрейер
6
Леони
9
Дольберг
29
Лаубербах
11
Бафдили
11
Бафдили
29
Лаубербах
2
Ван Клемпут
11
Хайреманс
11
Хайреманс
2
Ван Клемпут
3
Марса
7
Нгой
7
Нгой
3
Марса
10
Сторм
10
Носа Даль
10
Носа Даль
10
Сторм
6
Аугустинссон
25
Фоке
25
Фоке
6
Аугустинссон
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
16
Версхарен
29
Стройкенс
29
Стройкенс
16
Версхарен
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
Остались в запасе
Мехелен
Андерлехт
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
31
Oskar Annell
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
31
Oskar Annell
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Мехелен - Андерлехт
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
8
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
448
390
Сейвы
4
8
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
2.93
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
Новости команд
Все
Мехелен
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+