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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Вестерло
Мехелен - Вестерло: обзор матча 03 августа 2024
Мехелен
03.08.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
2 : 4
Завершен
Вестерло
65'
Н. Сторм
88'
П. Пфлюке (П)
18'
Н. Мадсен (П)
36'
Л. Вушкович
79'
Х. Алькосер
90+5'
М. Фриган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Вестерло
90'
+6
Желтая карточка
М. Фриган
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
М. Фриган
Пас отдал
Б. Рейнолдс
Желтая карточка
Л. Лаубербах
90'
+2
89'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
А. Саядманеш
ГОЛ с пенальти! 2:3!
П. Пфлюке
88'
Замена
E. Yeboah
️️️️
Р. Бельгали
87'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
К. Мрабти
87'
83'
Желтая карточка
Д. Хасполат
Желтая карточка
Р. Скофс
81'
79'
ГОЛ! 1:3!
Х. Алькосер
Пас отдал
С. Сидорчук
77'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Желтая карточка
Б. Бафдили
75'
72'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Пьедфорт
72'
Замена
М. Фриган
️️️️
Л. Стассен
66'
Замена
Х. Алькосер
️️️️
A. Mebude
ГОЛ! 1:2!
Н. Сторм
65'
46'
Замена
E. Ortakaya
️️️️
Л. Вушкович
Замена
Н. Сторм
️️️️
Х. Марса
46'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
А. Уаттара
46'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
П. Носа Даль
46'
Желтая карточка
Б. ван ден Эйнден
45'
+3
36'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вушкович
Пас отдал
Д. Хасполат
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Мадсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Мехелен
31
Oskar Annell
ВР
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
5
Фулон
3
Марса
6
ван ден Эйнден
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
10
Носа Даль
29
Лаубербах
28
Мрабти
28
Раемакерс
4-2-1-3
26
Болат
14
Рейнолдс
25
Ромменс
46
Пьедфорт
44
Вушкович
33
Нойштедтер
34
Хасполат
24
Мадсен
19
Стассен
11
17
Саядманеш
32
Уаттара
45
Бельгали
45
Бельгали
32
Уаттара
Бельгали
36
36
Бельгали
10
Носа Даль
11
Бафдили
11
Бафдили
10
Носа Даль
28
Мрабти
11
Хайреманс
11
Хайреманс
28
Мрабти
3
Марса
10
Сторм
10
Сторм
3
Марса
44
Вушкович
5
5
44
Вушкович
17
Саядманеш
32
Йорданов
32
Йорданов
17
Саядманеш
46
Пьедфорт
8
Сидорчук
8
Сидорчук
46
Пьедфорт
11
7
Алькосер
7
Алькосер
11
19
Стассен
20
Фриган
20
Фриган
19
Стассен
Остались в запасе
Мехелен
Вестерло
31
Oskar Annell
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
31
Oskar Annell
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Мехелен - Вестерло
4
3
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
13
Офсайды
3
0
Количество передач
493
392
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
1.49
2.57
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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