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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Мехелен
Стандард - Мехелен: обзор матча 09 августа 2024
Стандард
09.08.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Мехелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Мехелен
88'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Л. Лаубербах
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Г. Лоуренс
88'
Желтая карточка
И. Хаутекит
74'
74'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
К. Мрабти
74'
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
Ж. Ван Клемпут
60'
Желтая карточка
А. Уаттара
Замена
S. Benjdida
️️️️
Г. Кюи
58'
46'
Замена
Н. Сторм
️️️️
Б. Бафдили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
3-3-3-2
44
Шутало
4
Бейтс
25
Хаутекит
13
Фосси
5
Булат
18
Лоуренс
21
Прайс
21
О'Нил
14
99
Кюи
1
Эполо
4-1-2-1-2
1
Де Вольф
2
Ван Клемпут
3
Марса
13
Ванхесден
5
Фулон
32
Уаттара
17
Скофс
11
Бафдили
14
Пфлюке
28
Мрабти
29
Лаубербах
18
Лоуренс
5
Болинголи
5
Болинголи
18
Лоуренс
99
Кюи
21
21
99
Кюи
28
Мрабти
11
Хайреманс
11
Хайреманс
28
Мрабти
2
Ван Клемпут
28
Раемакерс
28
Раемакерс
2
Ван Клемпут
11
Бафдили
10
Сторм
10
Сторм
11
Бафдили
29
Лаубербах
10
Носа Даль
10
Носа Даль
29
Лаубербах
Остались в запасе
Стандард
Мехелен
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
3
Натан Нгой
ЦФ
Остались в запасе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Стандард - Мехелен
1
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
391
605
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.53
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Мехелен
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6
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2023.06.21 22:59
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2023.04.18 07:48
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2023.01.18 11:57
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9 января
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Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
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