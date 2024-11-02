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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Юнион СЖ
Мехелен - Юнион СЖ: обзор матча 02 ноября 2024
Мехелен
02.11.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
90+4'
А. Туба
20'
Д. Промис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Юнион СЖ
90'
+6
Замена
Ф. Лейсен
️️️️
У. Нианг
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
Б. Бафдили
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
А. Туба
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Морис
90'
+1
Желтая карточка
К. ван де Перре
Желтая карточка
К. Мрабти
89'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Т. Раемакерс
86'
77'
Желтая карточка
К. Берджесс
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Б. Раман
72'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Н. Сторм
72'
61'
Замена
М. Фусейни
️️️️
Д. Промис
61'
Замена
К. ван де Перре
️️️️
Л. Амани
Желтая карточка
Х. Марса
46'
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
А. Уаттара
46'
Желтая карточка
А. Туба
42'
33'
Желтая карточка
Л. Амани
25'
Желтая карточка
У. Нианг
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Промис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
29
Франьо Иванович
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Мехелен
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
4-1-1-4
1
Де Вольф
5
Фулон
3
Марса
45
Бельгали
5
Туба
32
Уаттара
17
Скофс
14
Раман
28
Раемакерс
28
Мрабти
10
Сторм
4-1-2-1-2
49
Морис
28
Мачида
27
Садики
26
Сайкс
16
Берджесс
34
Ванхутте
22
Нианг
10
Амани
94
Лапуссен
12
Промис
29
Иванович
Бафдили
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
Бафдили
14
Раман
11
Бафдили
11
Бафдили
14
Раман
28
Раемакерс
14
Пфлюке
14
Пфлюке
28
Раемакерс
10
Сторм
10
Носа Даль
10
Носа Даль
10
Сторм
32
Уаттара
29
Лаубербах
29
Лаубербах
32
Уаттара
22
Нианг
16
Лейсен
16
Лейсен
22
Нианг
10
Амани
6
ван де Перре
6
ван де Перре
10
Амани
12
Промис
16
Фусейни
16
Фусейни
12
Промис
Остались в запасе
Мехелен
Юнион СЖ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
1
Вик Шамбаре
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Мехелен - Юнион СЖ
3
5
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
6
Нарушения
10
17
Офсайды
2
0
Количество передач
562
285
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.64
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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