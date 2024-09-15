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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Мехелен
Гент - Мехелен: обзор матча 15 сентября 2024
Гент
15.09.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
6'
Ф. Сурдез
31'
Н. Фадиджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Мехелен
Желтая карточка
Х. Варела
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
А. Уаттара
Замена
Д. Торунарига
️️️️
H. Gambor
79'
Замена
Х. Варела
️️️️
Ф. Сурдез
79'
72'
Замена
Б. Раман
️️️️
К. Мрабти
72'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
П. Пфлюке
71'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Н. Сторм
Замена
П. Геркенс
️️️️
М. Дин
70'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
О. Гандельман
69'
Желтая карточка
А. Браун
66'
Замена
А. Ито
️️️️
С. Кумс
61'
46'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
Л. Лаубербах
46'
Замена
А. Туба
️️️️
Х. Марса
45'
+2
Вторая желтая
Ж. Ван Клемпут
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Ван Клемпут
ГОЛ! 2:0!
Н. Фадиджа
Пас отдал
О. Гандельман
31'
12'
Желтая карточка
Д. Фулон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сурдез
Пас отдал
М. Делорж
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
3-2-2-2
33
Руф
16
Гандельман
23
Митрович
4
Ватанабе
3
Браун
27
Фадиджа
24
Кумс
17
Делорж
19
Сурдез
21
Дин
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
3
Марса
2
Ван Клемпут
5
Фулон
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
28
Раемакерс
28
Мрабти
10
Сторм
29
Лаубербах
82
33
Торунарига
33
Торунарига
82
24
Кумс
17
Ито
17
Ито
24
Кумс
21
Дин
18
Геркенс
18
Геркенс
21
Дин
19
Сурдез
29
Варела
29
Варела
19
Сурдез
16
Гандельман
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
16
Гандельман
29
Лаубербах
45
Бельгали
45
Бельгали
29
Лаубербах
3
Марса
5
Туба
5
Туба
3
Марса
14
Пфлюке
11
Бафдили
11
Бафдили
14
Пфлюке
28
Мрабти
14
Раман
14
Раман
28
Мрабти
10
Сторм
10
Носа Даль
10
Носа Даль
10
Сторм
Остались в запасе
Гент
Мехелен
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Матис Самуас
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Матис Самуас
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Остались в запасе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Гент - Мехелен
2
1
3
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
11
Офсайды
1
2
Количество передач
471
509
Сейвы
7
5
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.67
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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