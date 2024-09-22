Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Серкль Брюгге
Мехелен - Серкль Брюгге: обзор матча 22 сентября 2024
Мехелен
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
31'
Д. Фулон
85'
Б. ван ден Эйнден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Серкль Брюгге
Желтая карточка
А. Уаттара
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Б. ван ден Эйнден
85'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
К. Мрабти
81'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
П. Пфлюке
81'
69'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
E.
69'
Замена
L. Agyekum
️️️️
Х. ван дер Брюгген
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
Б. Раман
63'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Сторм
63'
57'
Замена
П. Бруннер
️️️️
М. Эфекеле
46'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Бруниньо
45'
+1
Желтая карточка
E.
Замена
Х. Марса
️️️️
Д. Фулон
36'
34'
Желтая карточка
В.
Желтая карточка
А. Туба
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фулон
Пас отдал
П. Пфлюке
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Erick
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Бруниньо
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Мехелен
3
Хосе Марса
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
15
Гари Магне
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
5
Фулон
5
Туба
6
ван ден Эйнден
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
28
Мрабти
10
Сторм
14
Раман
28
Раемакерс
3-1-1-3-3
2
Диаките
5
Каку
5
Равик
28
ван дер Брюгген
8
21
Эфекеле
19
Бруниньо
24
Сомерс
9
Данке
17
17
Франсис
5
Фулон
3
Марса
3
Марса
5
Фулон
14
Пфлюке
45
Бельгали
45
Бельгали
14
Пфлюке
28
Мрабти
11
Бафдили
11
Бафдили
28
Мрабти
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Хайреманс
10
Сторм
14
Раман
29
Лаубербах
29
Лаубербах
14
Раман
8
20
Назинью
20
Назинью
8
28
ван дер Брюгген
77
77
28
ван дер Брюгген
19
Бруниньо
11
Олаигбе
11
Олаигбе
19
Бруниньо
21
Эфекеле
29
Бруннер
29
Бруннер
21
Эфекеле
Остались в запасе
Мехелен
Серкль Брюгге
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
15
Гари Магне
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
15
Гари Магне
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Мехелен - Серкль Брюгге
2
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
13
Офсайды
3
3
Количество передач
426
334
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
65
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.59
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
Новости команд
Все
Мехелен
Серкль Брюгге
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+