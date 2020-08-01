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Даниэле Дессена
Статистика
Даниэле Дессена - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1987 (39)
#27 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
22
2
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
1 : 1
01.08.2020
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
25.07.2020
Парма
1' - 90'
62'
29'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3 : 1
22.07.2020
Брешиа
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2 : 1
19.07.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6 : 2
14.07.2020
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0 : 3
11.07.2020
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3 : 1
08.07.2020
Брешиа
1' - 74'
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2 : 0
05.07.2020
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6 : 0
01.07.2020
Брешиа
1' - 82'
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2 : 2
27.06.2020
Дженоа
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 1
22.06.2020
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
09.03.2020
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1 : 2
21.02.2020
Наполи
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2 : 0
16.02.2020
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Брешиа
1 : 1
09.02.2020
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
2 : 1
01.02.2020
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0 : 1
24.01.2020
Милан
1' - 70'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 2
19.01.2020
Кальяри
46' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0 : 0
21.10.2019
Фиорентина
1' - 57'
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1 : 2
24.09.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Брешиа
3 : 4
15.09.2019
Болонья
1' - 48'
21'
48'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
1 : 0
31.08.2019
Брешиа
1' - 90'
24'
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 1
25.08.2019
Брешиа
1' - 90'
74'
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