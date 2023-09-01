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Кипр. Первый дивизион
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Аполлон
Педру Маркеш
Статистика
€ 800 тыс
Педру Маркеш - статистика
Аполлон
25 апреля 1998 (28), Лиссабон
#43 | Нападающий
181 см
Португалия
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Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Спарта
1 : 1
01.09.2023
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
26.08.2023
РКС Ваалвейк
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
2 : 1
18.08.2023
НЕК
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
3 : 4
13.08.2023
Экселсиор
65' - 90'
83'
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