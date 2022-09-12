Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павел Исенко - статистика

    #51 | Вратарь
    Имя Павел
    Отчество Андреевич
    Фамилия Исенко
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 июля 2003 (19 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    86'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:3 Заря (Луганск)
    86'
    23.11.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:2 Ворскла (Полтава)
    19.11.2022 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:2 Ворскла (Полтава)
    13.11.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    29.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    23.10.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 Ворскла (Полтава)
    19.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
    08.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Черноморец (Одесса)
    01.10.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 0:1 Ворскла (Полтава)
    12.09.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Александрия (Александрия)
    03.09.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Ворскла (Полтава)
    27.08.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:2 Верес (Ривне)
    23.08.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:1 Ворскла (Полтава)
    • Читайте нас: 
    11