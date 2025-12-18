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Румыния. Лига I
Команды
Университатя
Павел Исенко
Статистика
€ 1,20 млн
Павел Исенко - статистика
Университатя
21 июля 2003 (23)
#77 | Вратарь
192 см
Украина
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Университатя
12
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
АЕК
3 : 2
18.12.2025
Университатя
1' - 90'
90'
90'
Лига конференций, 5 тур
Университатя
1 : 2
11.12.2025
Спарта
1' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Университатя
1 : 0
27.11.2025
Майнц
1' - 90'
90'
Лига конференций, 3 тур
Рапид
0 : 1
06.11.2025
Университатя
1' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Университатя
1 : 1
23.10.2025
Ноа
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Ракув
2 : 0
02.10.2025
Университатя
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Университатя
3 : 1
28.08.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 2
21.08.2025
Университатя
1' - 90'
41'
Лига конференций, 3 раунд
Спартак Тр
4 : 3
14.08.2025
Университатя
1' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Университатя
3 : 0
07.08.2025
Спартак Тр
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Университатя
4 : 0
31.07.2025
Сараево
1' - 90'
86'
Лига конференций, 2 раунд
Сараево
2 : 1
24.07.2025
Университатя
1' - 90'
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