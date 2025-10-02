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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Ракув - Университатя
Ракув - Университатя: обзор матча 02 октября 2025
Ракув
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
Университатя
47'
T. Pieńko
80'
O. Repka
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Университатя
Завершен
Замена
Bogdan Mirčetić
️️️️➡️️
O. Repka
86'
Замена
Patryk Makuch
️️️️➡️️
Йонатан-Браут Брюнес
86'
ГОЛ! 2:0!
O. Repka
Пас отдал
Марко Булат
80'
76'
Замена
Lyes Houri
️️️️➡️️
Тудор Балуцэ
76'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
Замена
Петер Барат
️️️️➡️️
Карол Струски
75'
Замена
Марко Булат
️️️️➡️️
Tomasz Pieńko
75'
66'
Желтая карточка
Никусор Банку
59'
Замена
Александр Романчук
️️️️➡️️
Александру Крету
59'
Замена
Самуэль Телеш
️️️️➡️️
Стефан Байарам
59'
Замена
Анзор Меквабишвили
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
Желтая карточка
Майкл Амейо
55'
53'
Красная карточка
Владимир Скрециу
ГОЛ! 1:0!
Tomasz Pieńko
Пас отдал
Карол Струски
47'
26'
Желтая карточка
Карлос Мора
Замена
Ламин Диаби-Фадига
️️️️➡️️
Иви
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
O. Repka
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
8
Tomasz Pieńko
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
10
Иви
ПВ
18
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Университатя
77
Павел Исенко
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
4
Александру Крету
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
17
Карлос Мора
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Ракув
48
Oliwier Zych
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
29
Имад Рондич
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Университатя
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
David Matei
ЦП
19
Василе Могос
ПП
12
Monday Etim
ЦФ
7
S. Nsimba
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
2-4-2-2
1
Треловски
25
Раковитан
4
Сварнас
6
23
Струски
8
7
Тудор
19
Амейо
10
Иви
11
18
Брюнес
4-1-3-2
77
Исенко
28
Рус
6
Скрециу
15
11
Банку
8
Балуцэ
4
Крету
20
Чикелдэу
10
Байарам
9
Аль-Амлави
17
Мора
8
5
Булат
5
Булат
8
23
Струски
88
Барат
88
Барат
23
Струски
10
Иви
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
10
Иви
6
44
44
6
18
Брюнес
9
9
18
Брюнес
4
Крету
3
Романчук
3
Романчук
4
Крету
20
Чикелдэу
5
Меквабишвили
5
Меквабишвили
20
Чикелдэу
10
Байарам
23
Телеш
23
Телеш
10
Байарам
9
Аль-Амлави
7
7
9
Аль-Амлави
8
Балуцэ
14
14
8
Балуцэ
Остались в запасе
Ракув
Университатя
48
Oliwier Zych
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
29
Имад Рондич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
1
Silviu Lung Jr.
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
David Matei
ЦП
19
Василе Могос
ПП
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
29
Имад Рондич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
30
David Matei
ЦП
19
Василе Могос
ПП
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Ракув - Университатя
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
7
16
Офсайды
2
0
Количество передач
451
362
Сейвы
0
8
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.14
Информация о матче
Главный судья:
Ishmael Barbara, Malta
Стадион:
ArcelorMittal Park, Sosnowiec
Посещаемость:
6557
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0 : 2
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Ракув
3 : 0
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Польша. Экстракласа, 33 тур
Пяст
1 : 3
17.05.2026
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Ракув
0 : 2
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