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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Рапид - Университатя
Рапид - Университатя: обзор матча 06 ноября 2025
Рапид
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
0 : 1
Завершен
Университатя
37'
А. Романчук
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Рапид - Университатя
Завершен
90'
+1
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
S. Nsimba
90'
+4'
Замена
Dominik Weixelbraun
️️️️➡️️
Маттиас Зайдль
83'
80'
Замена
Тудор Балуцэ
️️️️➡️️
Карлос Мора
80'
Замена
Владимир Скрециу
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
70'
Замена
Lyes Houri
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
70'
Замена
Стефан Байарам
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
Желтая карточка
Kouadio Ange Ahoussou
(задержка)
66'
Замена
Жанис Антист
️️️️➡️️
Тобиас-Фьелд Гулликсен
61'
Замена
Amane Romeo
️️️️➡️️
Лукас Гргич
61'
Замена
Фуркан Демир
️️️️➡️️
Йонас Ауэр
61'
52'
Желтая карточка
Карлос Мора
(грубость)
49'
Желтая карточка
Самуэль Телеш
Замена
Луис Шауб
️️️️➡️️
Андрия Радулович
46'
45'
+1'
37'
ГОЛ! 0:1!
Александр Романчук
Пас отдал
Карлос Мора
20'
Желтая карточка
Адриан Рус
(фол)
Желтая карточка
Тобиас-Фьелд Гулликсен
(фол)
20'
Желтая карточка
Эркан Кара
(подножка)
18'
Желтая карточка
Маттиас Зайдль
(подножка)
4'
Желтая карточка
Nikolaus Wurmbrand
(фол)
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К)
АП
17
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
6
Serge Raux Yao
ЦФ
15
Nikolaus Wurmbrand
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Университатя
77
Павел Исенко
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
S. Nsimba
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
17
Карлос Мора
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
61
Фуркан Демир
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
42
Eaden Roka
ЦЗ
29
Amane Romeo
ЦП
14
M. Atemengue
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
41
Dominik Weixelbraun
ЦФ
90
Жанис Антист
ЦФ
55
Nenad Cvetković
ЦФ
Университатя
1
Silviu Lung Jr.
ВР
21
Laurenţiu Popescu
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
30
David Matei
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
14
Lyes Houri
ЦФ
2-2-2-4
25
Гартлер
77
Болла
20
23
Ауэр
8
Гргич
17
Гулликсен
18
Зайдль
6
9
Кара
49
Радулович
15
4-1-2-3
77
Исенко
28
Рус
15
3
Романчук
11
Банку
5
Меквабишвили
23
Телеш
20
Чикелдэу
17
Мора
9
Аль-Амлави
7
23
Ауэр
61
Демир
61
Демир
23
Ауэр
8
Гргич
29
29
8
Гргич
49
Радулович
21
Шауб
21
Шауб
49
Радулович
18
Зайдль
41
41
18
Зайдль
17
Гулликсен
90
Антист
90
Антист
17
Гулликсен
5
Меквабишвили
6
Скрециу
6
Скрециу
5
Меквабишвили
17
Мора
8
Балуцэ
8
Балуцэ
17
Мора
7
29
29
7
9
Аль-Амлави
10
Байарам
10
Байарам
9
Аль-Амлави
20
Чикелдэу
14
14
20
Чикелдэу
Остались в запасе
Рапид
Университатя
1
Никлас Хедл
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
42
Eaden Roka
ЦЗ
14
M. Atemengue
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
55
Nenad Cvetković
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Silviu Lung Jr.
ВР
21
Laurenţiu Popescu
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
42
Eaden Roka
ЦЗ
14
M. Atemengue
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
55
Nenad Cvetković
ЦФ
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
21
Laurenţiu Popescu
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Рапид - Университатя
5
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
20
Офсайды
2
2
Количество передач
385
369
Сейвы
7
1
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Информация о матче
Главный судья:
Martin Matoša, Slovenia
Стадион:
Альянц
Посещаемость:
23457
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