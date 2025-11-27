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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Университатя - Майнц
Университатя - Майнц: обзор матча 27 ноября 2025
Университатя
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
67'
А. Аль-Амлави (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Университатя - Майнц
Завершен
Замена
Nikola Stevanović
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
90'
+4
Желтая карточка
Павел Исенко
(задержка игры)
90'
+2
90'
+5'
Замена
Александру Крету
️️️️➡️️
Тудор Балуцэ
83'
Замена
Самуэль Телеш
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
83'
73'
Замена
Кайсу Сано
️️️️➡️️
Леннард Мэлони
Желтая карточка
Никусор Банку
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ассад Аль-Амлави
67'
Замена
Ассад Аль-Амлави
️️️️➡️️
S. Nsimba
65'
Замена
Monday Etim
️️️️➡️️
Стефан Байарам
65'
62'
Замена
Пауль Небель
️️️️➡️️
Арно Норден
62'
Замена
Ли Джэ Сон
️️️️➡️️
Ben Bobzien
57'
Желтая карточка
Надим Амири
(игра рукой)
46'
Замена
Каспер Потульски
️️️️➡️️
Штефан Белл
Желтая карточка
Стефан Байарам
45'
+4
45'
+3'
Желтая карточка
Адриан Рус
41'
24'
Замена
Лассе Рис
️️️️➡️️
Робин Центнер
23'
Травма
Робин Центнер
12'
Желтая карточка
Штефан Белл
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
77
Павел Исенко
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
5
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
19
Василе Могос
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
S. Nsimba
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
22
Николас Ферачниг
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Университатя
1
Silviu Lung Jr.
ВР
21
Laurenţiu Popescu
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
30
David Matei
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
12
Monday Etim
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
42
Daniel Gleiber
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
4-2-2-1-1
77
Исенко
11
Банку
6
Скрециу
3
Романчук
28
Рус
8
Балуцэ
5
Меквабишвили
20
Чикелдэу
19
Могос
10
Байарам
7
4-3-2-1
27
Центнер
3
Видмер
25
Ханше-Ольсен
15
Мэлони
16
Белл
31
Кор
10
Амири
22
Ферачниг
70
Норден
14
Бевинг
20
5
Меквабишвили
24
24
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
4
Крету
4
Крету
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
23
Телеш
23
Телеш
20
Чикелдэу
10
Байарам
12
12
10
Байарам
7
9
Аль-Амлави
9
Аль-Амлави
7
27
Центнер
1
Рис
1
Рис
27
Центнер
16
Белл
48
Потульски
48
Потульски
16
Белл
15
Мэлони
24
Сано
24
Сано
15
Мэлони
20
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
20
70
Норден
8
Небель
8
Небель
70
Норден
Остались в запасе
Университатя
Майнц
1
Silviu Lung Jr.
ВР
21
Laurenţiu Popescu
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
33
Даниэль Бац
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
21
Laurenţiu Popescu
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Университатя - Майнц
4
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
17
18
Офсайды
0
3
Количество передач
382
501
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
24284
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Университатя
5 : 0
17.05.2026
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Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
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