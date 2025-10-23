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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Университатя - Ноа
Университатя - Ноа: обзор матча 23 октября 2025
Университатя
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ноа
38'
M. Etim
73'
Н. Мулахусейнович
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Университатя - Ноа
Завершен
Замена
Александру Крету
️️️️➡️️
Самуэль Телеш
90'
+3
88'
Замена
Ованес Арутюнян
️️️️➡️️
Густаво Сангаре
Замена
Lyes Houri
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
80'
Замена
Василе Могос
️️️️➡️️
Nikola Stevanović
80'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Monday Etim
80'
73'
Замена
Гор Манвелян
️️️️➡️️
Такуто Осима
73'
Замена
Оганес Амбарцумян
️️️️➡️️
Эрик Боакье
73'
Замена
Гудмундур Тораринссон
️️️️➡️️
Ален Гргич
73'
ГОЛ! 1:1!
Нардин Мулахусейнович
Пас отдал
Давид Суалехе
61'
Желтая карточка
Ян Брайс
Замена
Тудор Балуцэ
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
61'
59'
Замена
Нардин Мулахусейнович
️️️️➡️️
Матеус Айяс
ГОЛ! 1:0!
Monday Etim
Пас отдал
Анзор Меквабишвили
38'
Желтая карточка
Никусор Банку
25'
Желтая карточка
Ассад Аль-Амлави
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
77
Павел Исенко
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
12
Monday Etim
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
17
Карлос Мора
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Ноа
16
Тимоти Фаюлу
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Такуто Осима
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
7
Элдер Феррейра
(К)
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
30
David Matei
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Василе Могос
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
S. Nsimba
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Ноа
55
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
99
Ованес Арутюнян
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
10
Артак Дашян
АП
47
Марин Яколиш
ЛВ
18
Артем Аванесян
ЛВ
32
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
27
Гор Манвелян
ЦФ
4-1-2-3
77
Исенко
11
Банку
28
Рус
3
Романчук
24
5
Меквабишвили
23
Телеш
20
Чикелдэу
17
Мора
9
Аль-Амлави
12
4-1-2-1-2
16
Фаюлу
6
Боакье
39
Сайнтини
3
Мурадян
33
Суалехе
17
Сангаре
14
Осима
88
Брайс
27
Гргич
9
Айяс
7
Феррейра
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
5
Меквабишвили
23
Телеш
4
Крету
4
Крету
23
Телеш
24
19
Могос
19
Могос
24
12
7
7
12
20
Чикелдэу
14
14
20
Чикелдэу
27
Гргич
4
Тораринссон
4
Тораринссон
27
Гргич
6
Боакье
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
6
Боакье
17
Сангаре
99
Арутюнян
99
Арутюнян
17
Сангаре
9
Айяс
32
Мулахусейнович
32
Мулахусейнович
9
Айяс
14
Осима
27
Манвелян
27
Манвелян
14
Осима
Остались в запасе
Университатя
Ноа
21
Laurenţiu Popescu
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
55
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
11
Имран Улад Омар
ЦП
10
Артак Дашян
АП
47
Марин Яколиш
ЛВ
18
Артем Аванесян
ЛВ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
21
Laurenţiu Popescu
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
30
David Matei
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
Остались в запасе
55
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
11
Имран Улад Омар
ЦП
10
Артак Дашян
АП
47
Марин Яколиш
ЛВ
18
Артем Аванесян
ЛВ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Университатя - Ноа
2
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
23
8
Офсайды
2
3
Количество передач
406
430
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.37
Информация о матче
Главный судья:
Gal Leibovitz, Israel
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
18004
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