Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ильнур Габдуллин - статистика

Завершил карьеру
20 марта 2003 (23), Казань
#27 | Защитник
172 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
18
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Муром
0 : 1
08.06.2024
Металлург Л
1' - 90'
67'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Челябинск
1 : 1
03.06.2024
Муром
31' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Муром
4 : 3
30.05.2024
Чайка
70' - 90'
84'
80'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Муром
1 : 0
26.05.2024
Родина-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Муром
0 : 1
19.05.2024
Велес
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Уфа
2 : 1
15.05.2024
Муром
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Муром
1 : 1
11.05.2024
Сибирь
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Чайка
3 : 1
05.05.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Муром
1 : 2
28.04.2024
Ротор
1' - 90'
48'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Краснодар-2
1 : 2
24.04.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Муром
3 : 2
20.04.2024
Челябинск
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
5 : 2
14.04.2024
Муром
46' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
1 : 0
07.04.2024
Муром
65' - 83'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Муром
1 : 0
03.04.2024
Уфа
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
2 : 0
30.03.2024
Муром
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Ротор
1 : 1
18.03.2024
Муром
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Муром
1 : 1
10.03.2024
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
1' - 68'
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
2
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
7
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+