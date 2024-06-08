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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Муром - Металлург Л
Муром - Металлург Л: обзор матча 08 июня 2024
Муром
08.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
0 : 1
Завершен
Металлург Л
64'
Д. Великородный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Муром - Металлург Л
90'
+3
Желтая карточка
Н. Яворский
85'
Желтая карточка
С. Горбатенко
82'
Замена
С. Мосиян
️️️️
А. Арустамян
Замена
И. Елисеев
️️️️
Д. Сысуев
82'
81'
Замена
И. Глебов
️️️️
Р. Войдель
69'
Замена
С. Горбатенко
️️️️
М. Григорьев
Замена
Д. Копылов
️️️️
Д. Агуреев
69'
Желтая карточка
И. Габдуллин
67'
67'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Д. Пахомов
Замена
Ю. Першин
️️️️
А. Мурза
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
Д. Великородный
Пас отдал
Н. Смирных
64'
Замена
Н. Смирных
️️️️
М. Елеев
25'
Желтая карточка
Д. Пахомов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
43
Николай Присяжненко
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
24
Илья Азявин
АП
11
Максим Левин
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Илья Коротких
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
20
Роман Войдель
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
10
Максим Григорьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Ромащенко
Муром
1
Егор Седов
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
Металлург Л
1
Павел Кораблин
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
14
Николай Смирных
ЦЗ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
15
Даниил Тюменцев
АП
19
Илья Глебов
ПВ
21
Сергей Горбатенко
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
4-3-3
43
Присяжненко
27
Габдуллин
88
Чупин
67
Козлов
19
Запалацкий
27
Есин
11
Левин
9
Агуреев
8
Сысуев
7
Мурза
24
Азявин
4-3-1-1-1
1
Яворский
12
Елеев
42
Лапшов
3
Коротких
95
Крикуненко
8
Пахомов
20
Войдель
6
Великородный
70
Арустамян
90
Борисенко
10
Григорьев
9
Агуреев
11
Копылов
11
Копылов
9
Агуреев
8
Сысуев
2
Елисеев
2
Елисеев
8
Сысуев
7
Мурза
10
Першин
10
Першин
7
Мурза
12
Елеев
14
Смирных
14
Смирных
12
Елеев
8
Пахомов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
8
Пахомов
70
Арустамян
17
Мосиян
17
Мосиян
70
Арустамян
20
Войдель
19
Глебов
19
Глебов
20
Войдель
10
Григорьев
21
Горбатенко
21
Горбатенко
10
Григорьев
Остались в запасе
Муром
Металлург Л
1
Егор Седов
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
10
Артур Максимчук
ЦФ
1
Павел Кораблин
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
Главный тренер
Максим Ромащенко
Остались в запасе
1
Егор Седов
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
Остались в запасе
10
Артур Максимчук
ЦФ
1
Павел Кораблин
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Максим Ромащенко
Статистика матча Муром - Металлург Л
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
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