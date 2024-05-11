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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Муром - Новосибирск
Муром - Сибирь: обзор матча 11 мая 2024
Муром
11.05.2024, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь
85'
Д. Янов
36'
В. Тюрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Муром - Сибирь
ГОЛ! 1:1!
Д. Янов
Пас отдал
В. Есин
85'
84'
Замена
А. Малеев
️️️️
М. Бамматгереев
Замена
Г. Комиссаров
️️️️
И. Габдуллин
84'
83'
Желтая карточка
В. Ларенц
Замена
Д. Сысуев
️️️️
М. Левин
77'
74'
Замена
Н. Рожков
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
Д. Янов
69'
69'
Замена
О. Шалаев
️️️️
А. Конев
Желтая карточка
Д. Михайленко
63'
Замена
С. Запалацкий
️️️️
А. Мурза
46'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
А. Самсонов
46'
Желтая карточка
В. Чупин
39'
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Тюрин
Пас отдал
А. Кобялко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
43
Николай Присяжненко
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
11
Максим Левин
АП
13
Данила Янов
АП
24
Илья Азявин
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
24
Константин Попов
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
10
Александр Конев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Муром
1
Егор Седов
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
Сибирь
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
8
Артемий Малеев
АП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Никита Рожков
ЦФ
4-1-3-2
43
Присяжненко
27
Габдуллин
67
Козлов
2
Михайленко
88
Чупин
8
Самсонов
27
Есин
24
Азявин
13
Янов
7
Мурза
11
Левин
3-1-2-2-2
35
Киселев
49
Караев
27
Ерохин
44
Ларенц
22
Нарылков
10
Бамматгереев
21
Макурин
24
Попов
13
Тюрин
10
Конев
22
Кобялко
7
Мурза
19
Запалацкий
19
Запалацкий
7
Мурза
8
Самсонов
9
Агуреев
9
Агуреев
8
Самсонов
11
Левин
8
Сысуев
8
Сысуев
11
Левин
27
Габдуллин
10
Комиссаров
10
Комиссаров
27
Габдуллин
10
Конев
18
Шалаев
18
Шалаев
10
Конев
10
Бамматгереев
8
Малеев
8
Малеев
10
Бамматгереев
22
Кобялко
10
Рожков
10
Рожков
22
Кобялко
Остались в запасе
Муром
Сибирь
1
Егор Седов
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ПВ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
1
Егор Седов
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
Остались в запасе
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ПВ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Муром - Сибирь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
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