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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Муром - Велес
Муром - Велес: обзор матча 19 мая 2024
Муром
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
0 : 1
Завершен
Велес
64'
И. Умаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Муром - Велес
Желтая карточка
Д. Копылов
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Шитов
86'
Замена
М. Матвеев
️️️️
Я. Фролов
79'
Замена
И. Востриков
️️️️
О. Смирнов
Замена
Д. Копылов
️️️️
И. Габдуллин
75'
Замена
Г. Комиссаров
️️️️
И. Азявин
75'
Замена
А. Мурза
️️️️
Д. Агуреев
75'
Желтая карточка
А. Самсонов
68'
68'
Замена
Е. Песиков
️️️️
И. Умаров
66'
Замена
И. Дибиров
️️️️
Я. Ивакин
Желтая карточка
В. Козлов
64'
64'
ГОЛ! 0:1!
И. Умаров
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Д. Янов
63'
61'
Желтая карточка
И. Умаров
Замена
А. Самсонов
️️️️
М. Левин
57'
Красная карточка
Д. Михайленко
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
43
Николай Присяжненко
ВР
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
88
Валерий Чупин
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
11
Максим Левин
АП
13
Данила Янов
АП
24
Илья Азявин
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
23
Алан Гиоев
ОП
81
Владимир Кобахидзе
ЦП
14
Ярослав Фролов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Муром
1
Егор Седов
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Велес
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
97
Александр Шубин
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
11
Исмаил Дибиров
АП
76
Денис Рубанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
3-2-3-2
43
Присяжненко
27
Габдуллин
67
Козлов
2
Михайленко
88
Чупин
19
Запалацкий
27
Есин
24
Азявин
9
Агуреев
13
Янов
11
Левин
4-1-1-3-1
1
Шитов
5
Колосков
3
Петрунин
15
Сосранов
95
Магомадов
23
Гиоев
81
Кобахидзе
20
Ивакин
14
Фролов
47
Умаров
77
Смирнов
11
Левин
8
Самсонов
8
Самсонов
11
Левин
27
Габдуллин
11
Копылов
11
Копылов
27
Габдуллин
13
Янов
8
Сысуев
8
Сысуев
13
Янов
24
Азявин
10
Комиссаров
10
Комиссаров
24
Азявин
9
Агуреев
7
Мурза
7
Мурза
9
Агуреев
77
Смирнов
9
Востриков
9
Востриков
77
Смирнов
47
Умаров
9
Песиков
9
Песиков
47
Умаров
20
Ивакин
11
Дибиров
11
Дибиров
20
Ивакин
14
Фролов
71
Матвеев
71
Матвеев
14
Фролов
Остались в запасе
Муром
Велес
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
76
Денис Рубанов
ЦФ
97
Александр Шубин
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
18
Павел Карасев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
1
Егор Седов
ВР
Остались в запасе
76
Денис Рубанов
ЦФ
97
Александр Шубин
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
18
Павел Карасев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Муром - Велес
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
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