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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Муром - Чайка
Муром - Чайка: обзор матча 30 мая 2024
Муром
30.05.2024, четверг, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
4 : 3
Завершен
Чайка
35'
А. Самсонов
61'
И. Азявин (П)
80'
И. Азявин
84'
И. Габдуллин
37'
П. Долгов
63'
П. Долгов
78'
О. Козаченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Муром - Чайка
89'
Желтая карточка
П. Долгов
Замена
Г. Комиссаров
️️️️
М. Левин
86'
86'
Замена
И. Детенышев
️️️️
Д. Пивоваров
85'
Замена
Д. Папикян
️️️️
С. Кожедуб
ГОЛ! 4:3!
И. Габдуллин
Пас отдал
Д. Янов
84'
ГОЛ! 3:3!
И. Азявин
Пас отдал
И. Габдуллин
80'
78'
ГОЛ! 2:3!
О. Козаченко
Пас отдал
А. Хохлачев
Замена
И. Габдуллин
️️️️
Д. Агуреев
70'
64'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Садов
64'
Замена
О. Козаченко
️️️️
Д. Квеквескири
63'
ГОЛ! 2:2!
П. Долгов
Пас отдал
Д. Садов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Азявин
61'
60'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
52'
Замена
А. Ивашин
️️️️
А. Нестеров
45'
+2
Желтая карточка
А. Нестеров
40'
Желтая карточка
К. Ибрагимов
37'
ГОЛ! 1:1!
П. Долгов
Пас отдал
С. Кожедуб
ГОЛ! 1:0!
А. Самсонов
Пас отдал
Д. Янов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
43
Николай Присяжненко
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
13
Данила Янов
АП
24
Илья Азявин
АП
11
Максим Левин
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Чайка
57
Богдан Москвичев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Муром
1
Егор Седов
ВР
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
Чайка
30
Сергей Резниченко
ВР
45
Данила Боков
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
71
Иван Бутовченко
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-1-3-2
43
Присяжненко
88
Чупин
2
Михайленко
67
Козлов
19
Запалацкий
8
Самсонов
27
Есин
11
Левин
9
Агуреев
24
Азявин
13
Янов
4-1-1-2-2
57
Москвичев
4
Ибрагимов
45
Кармаев
2
Нестеров
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
88
Садов
11
Квеквескири
11
Кожедуб
91
Долгов
7
Хохлачев
9
Агуреев
27
Габдуллин
27
Габдуллин
9
Агуреев
11
Левин
10
Комиссаров
10
Комиссаров
11
Левин
2
Нестеров
24
Ивашин
24
Ивашин
2
Нестеров
32
Пивоваров
3
Детенышев
3
Детенышев
32
Пивоваров
88
Садов
10
Колдунов
10
Колдунов
88
Садов
11
Квеквескири
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Квеквескири
11
Кожедуб
71
Папикян
71
Папикян
11
Кожедуб
Остались в запасе
Муром
Чайка
1
Егор Седов
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
10
Юрий Першин
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
30
Сергей Резниченко
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Иван Бутовченко
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Седов
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
10
Юрий Першин
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Резниченко
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Иван Бутовченко
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Муром - Чайка
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Вера Опейкина
(Сочи)
Стадион:
им. Виктора Лосева
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