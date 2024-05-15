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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Уфа - Муром
Уфа - Муром: обзор матча 15 мая 2024
Уфа
15.05.2024, среда, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
2 : 1
Завершен
Муром
21'
А. Теняев
49'
С. Запалацкий (АГ)
60'
Д. Янов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Муром
Вторая желтая
М. Насибов
90'
+2
Желтая карточка
О. Баклов
90'
+1
Желтая карточка
М. Насибов
86'
Замена
М. Насибов
️️️️
Р. Гыстаров
85'
Замена
М. Агеян
️️️️
Д. Григорьев
67'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Р. Минаев
67'
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Янов
Пас отдал
Д. Агуреев
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Запалацкий
49'
46'
Замена
И. Габдуллин
️️️️
А. Мурза
46'
Замена
В. Козлов
️️️️
Д. Сысуев
46'
Замена
М. Левин
️️️️
А. Самсонов
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Кутин
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Теняев
Пас отдал
Д. Григорьев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Муром
43
Николай Присяжненко
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
13
Данила Янов
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
90
Андрей Лях
ОП
79
Константин Троянов
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
25
Магомед Насибов
АП
70
Данил Капустянский
АП
88
Мигран Агеян
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Муром
1
Егор Седов
ВР
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
11
Даниил Копылов
АП
11
Максим Левин
АП
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
3-1-3-3
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
5
Кутин
10
Гыстаров
97
Пасевич
8
Исаев
11
Гуренко
77
Минаев
13
Григорьев
7
Перченок
3-1-3-3
43
Присяжненко
19
Запалацкий
2
Михайленко
88
Чупин
8
Самсонов
9
Агуреев
13
Янов
27
Есин
7
Мурза
8
Сысуев
24
Азявин
10
Гыстаров
25
Насибов
25
Насибов
10
Гыстаров
13
Григорьев
88
Агеян
88
Агеян
13
Григорьев
77
Минаев
8
Шаваев
8
Шаваев
77
Минаев
5
Кутин
79
Троянов
79
Троянов
5
Кутин
8
Сысуев
67
Козлов
67
Козлов
8
Сысуев
7
Мурза
27
Габдуллин
27
Габдуллин
7
Мурза
8
Самсонов
11
Левин
11
Левин
8
Самсонов
Остались в запасе
Уфа
Муром
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
70
Данил Капустянский
АП
90
Андрей Лях
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
1
Егор Седов
ВР
11
Даниил Копылов
АП
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
70
Данил Капустянский
АП
90
Андрей Лях
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Седов
ВР
11
Даниил Копылов
АП
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Уфа - Муром
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
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