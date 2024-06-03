Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Челябинск - Муром
Челябинск - Муром: обзор матча 03 июня 2024
Челябинск
03.06.2024, понедельник, 16:30
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
1 : 1
Завершен
Муром
12'
В. Горбачик
69'
А. Самсонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челябинск - Муром
90'
+2
Замена
Д. Копылов
️️️️
И. Габдуллин
84'
Желтая карточка
М. Левин
Желтая карточка
Д. Козлов
77'
75'
Желтая карточка
И. Азявин
72'
Желтая карточка
А. Самсонов
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Самсонов
60'
Замена
А. Мурза
️️️️
Д. Агуреев
Замена
С. Библик
️️️️
В. Горбачик
51'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Н. Першин
46'
Замена
Я. Казаев
️️️️
Р. Косянчук
46'
Желтая карточка
В. Курышев
31'
31'
Замена
И. Габдуллин
️️️️
Д. Янов
ГОЛ! 1:0!
В. Горбачик
Пас отдал
А. Носов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
37
Роман Косянчук
АП
11
Александр Носов
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Муром
43
Николай Присяжненко
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
11
Максим Левин
АП
13
Данила Янов
АП
24
Илья Азявин
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Муром
51
Денис Балабанов
ВР
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Даниил Копылов
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
3-2-3-2
1
Задирака
14
Курышев
69
Козлов
12
Ширяев
46
Першин
20
Померко
21
Пушкарев
37
Косянчук
11
Носов
33
Горбачик
7
Вазитдинов
4-1-3-2
43
Присяжненко
19
Запалацкий
67
Козлов
2
Михайленко
88
Чупин
8
Самсонов
9
Агуреев
24
Азявин
27
Есин
13
Янов
11
Левин
33
Горбачик
77
Библик
77
Библик
33
Горбачик
46
Першин
17
Бахтияров
17
Бахтияров
46
Першин
37
Косянчук
53
Казаев
53
Казаев
37
Косянчук
13
Янов
27
Габдуллин
27
Габдуллин
13
Янов
Габдуллин
11
Копылов
11
Копылов
Габдуллин
9
Агуреев
7
Мурза
7
Мурза
9
Агуреев
Остались в запасе
Челябинск
Муром
68
Леонид Герчиков
ПВ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
51
Денис Балабанов
ВР
10
Юрий Першин
ЛВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
68
Леонид Герчиков
ПВ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
Остались в запасе
51
Денис Балабанов
ВР
10
Юрий Першин
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Челябинск - Муром
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Новости команд
Все
Челябинск
Муром
Первая лига России: шансы «Спартака Кострома» и «Челябинска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:13
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Спартака Кострома» и «Челябинска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:13
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
«Волга» – «Муром»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волга Ульяновск» – «Муром»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
«Муром» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
25 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+