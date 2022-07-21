Рики Лами - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Рики
|Фамилия
|Лами
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Рики
|Фамилия
|Лами
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|82' - 90'
|Росс Каунти
|0:2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|21.07.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)