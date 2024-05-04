Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рики Лами - статистика

Завершил карьеру
20 июня 1993 (33)
#5 | Защитник
185 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди
19
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди
1 : 3
04.05.2024
Сент-Миррен
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
28.04.2024
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди
0 : 0
17.04.2024
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Абердин
0 : 0
13.04.2024
Данди
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
30.03.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
1 : 0
13.03.2024
Абердин
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
2 : 2
02.03.2024
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Селтик
7 : 1
28.02.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Хиберниан
2 : 1
24.02.2024
Данди
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди
2 : 0
17.02.2024
Росс Каунти
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
2 : 1
11.02.2024
Сент-Джонстон
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 1
16.12.2023
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
1 : 2
25.11.2023
Хиберниан
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди
4 : 0
11.11.2023
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
1 : 0
05.11.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
0 : 5
01.11.2023
Рейнджерс
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 2
28.10.2023
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди
0 : 0
24.10.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
0 : 0
30.09.2023
Данди
1' - 90'
25'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди
2 : 2
23.09.2023
Килмарнок
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
3 : 0
16.09.2023
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
02.09.2023
Данди
1' - 90'
58'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди
1 : 0
27.08.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Мазервелл
2 : 1
13.08.2023
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 1
05.08.2023
Мазервелл
Был в запасе
Главные новости
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
1
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+