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    Рики Лами - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Рики
    Фамилия Лами
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июня 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 82' - 90' Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Слиго Роверс (Слиго) 2:0 Мазервелл (Мазервелл)
    21.07.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:1 Слиго Роверс (Слиго)
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