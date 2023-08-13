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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хиберниан
Мазервелл - Хиберниан: обзор матча 13 августа 2023
Мазервелл
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Хиберниан
66'
К. Уилкинсон
85'
М. Бирет
90+3'
А. Ле Фондре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Хиберниан
Желтая карточка
Б. Спиттал
90'
+6
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ле Фондре
88'
Желтая карточка
М. Бойл
Замена
Д. Здравковски
️️️️
К. Слаттери
87'
87'
Замена
Э. Мелькерсен
️️️️
Л. Стивенсон
86'
Замена
K. Megwa
️️️️
Л. Миллер
ГОЛ! 2:0!
М. Бирет
85'
Замена
Д. Обика
️️️️
К. Уилкинсон
79'
71'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Д. Джегго
68'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 1:0!
К. Уилкинсон
Пас отдал
М. Бирет
66'
60'
Желтая карточка
Д. Джегго
Замена
М. Бирет
️️️️
Т. Бэйр
55'
46'
Замена
М. Бойл
️️️️
Д. Левитт
46'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Венте
37'
Желтая карточка
Л. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-2-3-2
31
Келли
77
15
17
Кейси
16
МакГинн
2
О'Доннелл
8
Слаттери
38
Миллер
16
Спиттал
9
Бэйр
10
Уилкинсон
4-4-2
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
12
Миллер
16
Стивенсон
63
Левитт
11
Ньюэлл
21
Обита
8
Джегго
9
Венте
27
Доидж
8
Слаттери
6
Здравковски
6
Здравковски
8
Слаттери
10
Уилкинсон
9
Обика
9
Обика
10
Уилкинсон
9
Бэйр
14
Бирет
14
Бирет
9
Бэйр
12
Миллер
27
27
12
Миллер
8
Джегго
20
Хендерсон
20
Хендерсон
8
Джегго
63
Левитт
10
Бойл
10
Бойл
63
Левитт
16
Стивенсон
9
Мелькерсен
9
Мелькерсен
16
Стивенсон
9
Венте
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
9
Венте
Остались в запасе
Мазервелл
Хиберниан
1
Aston Oxborough
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
40
Reuben McAllister
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
40
Reuben McAllister
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Мазервелл - Хиберниан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
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