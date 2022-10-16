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    Мэтт Пенни - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Мэтт
    Фамилия Пенни
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Честерфилд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 15 0 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:3 Хиберниан (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    28.12.2022 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 3:0 Мазервелл (Мазервелл)
    89'
    23.12.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:2 Килмарнок (Килмарнок)
    59'
    12.11.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    38'
    09.11.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Селтик (Глазго)
    06.11.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:2 Мазервелл (Мазервелл)
    29.10.2022 1' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
    22.10.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Абердин (Абердин)
    16.10.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
    08.10.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    89'
    04.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:5 Мазервелл (Мазервелл)
    89'
    01.10.2022 1' -90' Селтик (Глазго) 2:1 Мазервелл (Мазервелл)
    60'
    18.09.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:3 Хартс (Эдинбург)
    03.09.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:0 Данди Юнайтед (Данди)
    27.08.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 2:1 Мазервелл (Мазервелл)
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