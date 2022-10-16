Мэтт Пенни - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Пенни
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честерфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Пенни
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честерфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|15
|0
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:3
|Хиберниан (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.12.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|89'
|23.12.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:2
|Килмарнок (Килмарнок)
|59'
|12.11.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|38'
|09.11.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Селтик (Глазго)
|06.11.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|29.10.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|22.10.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Абердин (Абердин)
|16.10.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)
|08.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|89'
|04.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|89'
|01.10.2022
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|60'
|18.09.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:3
|Хартс (Эдинбург)
|03.09.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:0
|Данди Юнайтед (Данди)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:1
|Мазервелл (Мазервелл)