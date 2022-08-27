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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Мазервелл
Килмарнок - Мазервелл: обзор матча 27 августа 2022
Килмарнок
27.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мазервелл
71'
Д. Армстронг
77'
Э. Тэйлор
14'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Мазервелл
Желтая карточка
А. Пауэр
90'
+4
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Д. Армстронг
85'
Желтая карточка
Д. Армстронг
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Тэйлор
Пас отдал
Л. Полворт
77'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Лафферти
76'
73'
Замена
B. Maguire
️️️️
К. Слаттери
73'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Б. Спиттал
ГОЛ! 1:1!
Д. Армстронг
71'
Замена
F. Murray
️️️️
О. Шоу
64'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
K. Mcinroy
64'
58'
Замена
J. Efford
️️️️
К. Шилдс
19'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
14'
ГОЛ! 0:1!
К. ван Веен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
77
Дэнни Армстронг
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Килмарнок
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
3-4-3
24
23
Майо
3
Тэйлор
2
Алебиосу
77
Армстронг
31
Полворт
4
Пауэр
14
Кризен
9
Лафферти
18
Шоу
23
3-2-5
31
Келли
2
О'Доннелл
16
МакГинн
5
Лами
8
Слаттери
16
Спиттал
8
99
ван Веен
29
Шилдс
15
16
Госс
77
Армстронг
4
Доннелли
4
Доннелли
77
Армстронг
18
Шоу
7
7
18
Шоу
9
Лафферти
18
Кэмерон
18
Кэмерон
9
Лафферти
23
7
МакКензи
7
МакКензи
23
8
Слаттери
22
22
8
Слаттери
16
Спиттал
26
Тирни
26
Тирни
16
Спиттал
29
Шилдс
28
28
29
Шилдс
Остались в запасе
Килмарнок
Мазервелл
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Килмарнок - Мазервелл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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