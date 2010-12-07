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Дамьен Плесси
Статистика
Дамьен Плесси - статистика
Завершил карьеру
5 марта 1988 (38)
#23 | Полузащитник
193 см | 86 кг
Франция | Реюнион
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2010/2011
Кубок Английской лиги 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
07.12.2010
Панатинаикос
Был в запасе
Лига Чемпионов, 5 тур
Панатинаикос
0 : 3
24.11.2010
Барселона
67' - 90'
Лига Чемпионов, 4 тур
Рубин
0 : 0
02.11.2010
Панатинаикос
Был в запасе
Лига Чемпионов, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
20.10.2010
Рубин
62' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Панатинаикос
0 : 2
29.09.2010
Копенгаген
58' - 90'
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