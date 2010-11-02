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Лига чемпионов 2026/2027
Рубин - Панатинаикос
Рубин - Панатинаикос: обзор матча 02 ноября 2010
Рубин
02.11.2010, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Панатинаикос
Замена
А. Медведев
️️️️
С. Корниленко
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
Г. Карагунис
Замена
О. Мартинс
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Касаев
Замена
С. Гову
️️️️
Л. Гарсия
Замена
С. Маринос
️️️️
Ж. Бумсонг
Травма
Ж. Бумсонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
(К)
ЛП
28
Константинос Кацуранис
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
0
Луис Гарсия
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
16
Боккетти
17
Калешин
11
Касаев
10
Натхо
16
Нобоа
7
Рязанцев
22
Эдуардо
12
Корниленко
4-1-4-1
30
Цорвас
26
Винтра
4
Бумсонг
5
Канте
21
Спиропулос
28
Кацуранис
0
Луис Гарсия
23
Симао
15
Жилберто
14
Карагунис
12
Сиссе
11
Касаев
61
Карадениз
61
Карадениз
11
Касаев
12
Корниленко
13
Медведев
13
Медведев
12
Корниленко
22
Эдуардо
9
Мартинс
9
Мартинс
22
Эдуардо
4
Бумсонг
17
Маринос
17
Маринос
4
Бумсонг
14
Карагунис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
14
Карагунис
0
Луис Гарсия
8
Гову
8
Гову
0
Луис Гарсия
Остались в запасе
Рубин
Панатинаикос
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
Остались в запасе
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Рубин - Панатинаикос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Помощники судьи:
Эммануэль Буаденгьен
Микаэль Аннонье (оба - Франция)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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