Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Барселона
Панатинаикос - Барселона: обзор матча 24 ноября 2010
Панатинаикос
24.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
27'
Педро
62'
Л. Месси
69'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Барселона
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Ж. Пике
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
Д. Плесси
️️️️
К. Кацуранис
Замена
А. Петропулос
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
Замена
Э. Димуцос
️️️️
С. Маринос
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЛВ
28
Константинос Кацуранис
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
17
Стергиос Маринос
ПВ
12
Джибриль Сиссе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
8
Элини Димуцос
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
Барселона
31
Рубен Миньо
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
30
Цорвас
21
Спиропулос
5
Канте
4
Бумсонг
26
Винтра
28
Кацуранис
15
Жилберто
7
Христодулопулос
0
Луис Гарсия
17
Маринос
12
Сиссе
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
3
Адриано
6
Хави
8
Иньеста
14
Маскерано
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
28
Кацуранис
23
Плесси
23
Плесси
28
Кацуранис
0
Луис Гарсия
28
Петропулос
28
Петропулос
0
Луис Гарсия
17
Маринос
8
Димуцос
8
Димуцос
17
Маринос
3
Пике
22
Абидаль
22
Абидаль
3
Пике
3
Адриано
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Адриано
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
Остались в запасе
Панатинаикос
Барселона
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
31
Рубен Миньо
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Панатинаикос - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Панатинаикос
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+