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Копенгаген - Панатинаикос
Копенгаген - Панатинаикос: обзор матча 07 декабря 2010
Копенгаген
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
26'
М. Вингаард
50'
Й. Гронкьяер (П)
73'
Д. Сиссе (АГ)
90+2'
С. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Панатинаикос
+2
ГОЛ! 3:1!
С. Канте
Пас отдал
С. Нинис
Замена
К. Зохоре
️️️️
Й. Гронкьяер
Замена
С. Сантин
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
С. Оттесен
️️️️
М. Антонссон
Замена
А. Петропулос
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Сиссе
Желтая карточка
С. Лето
Желтая карточка
Й. Гронкьяер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Гронкьяер
Замена
С. Лето
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
С. Нинис
️️️️
С. Жилберто
Желтая карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
С. Маринос
ГОЛ! 1:0!
М. Вингаард
Пас отдал
К. Боланьос
12'
Желтая карточка
Ж. Симао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
4-5-1
1
Виланд
17
Вендт
25
Занка
15
Антонссон
3
Поспех
10
Гронкьяер
7
Боланьос
6
Квист
6
Клаудемир
10
Вингаард
14
Н'Дойе
3-2-3-1-1
30
Цорвас
26
Винтра
4
Бумсонг
5
Канте
17
Маринос
21
Спиропулос
23
Симао
7
Христодулопулос
15
Жилберто
0
Луис Гарсия
12
Сиссе
15
Антонссон
6
Оттесен
6
Оттесен
15
Антонссон
14
Н'Дойе
70
Сантин
70
Сантин
14
Н'Дойе
10
Гронкьяер
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Гронкьяер
0
Луис Гарсия
28
Петропулос
28
Петропулос
0
Луис Гарсия
15
Жилберто
11
Нинис
11
Нинис
15
Жилберто
7
Христодулопулос
5
Лето
5
Лето
7
Христодулопулос
Остались в запасе
Копенгаген
Панатинаикос
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Дамьен Плесси
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
23
Дамьен Плесси
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Копенгаген - Панатинаикос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Паркен
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