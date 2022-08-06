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    Йозеф Вебербауэр - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Йозеф
    Фамилия Вебербауэр
    Команда Рид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1998 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    12.02.2023 Был в запасе Рид 0:1 Хартберг Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рид (Рид)
    12.02.2023 Был в запасе Рид (Рид) 0:1 Хартберг (Хартберг)
    02.10.2022 1' -90' Рид (Рид) 2:3 Альтах (Альтах)
    80'
    18.09.2022 46' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    86'
    10.09.2022 58' -90' Рид (Рид) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
    04.09.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    27.08.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:0 Рид (Рид)
    21.08.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.08.2022 86' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Рид (Рид)
    06.08.2022 88' -90' Рид (Рид) 1:1 Штурм (Грац)
    30.07.2022 86' -90' Рид (Рид) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    24.07.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
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