Йозеф Вебербауэр - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Йозеф
|Фамилия
|Вебербауэр
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Йозеф
|Фамилия
|Вебербауэр
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Рид
|0:1
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|0:1
|Хартберг (Хартберг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|80'
|18.09.2022
|46' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|86'
|10.09.2022
|58' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|04.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:0
|Рид (Рид)
|21.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.08.2022
|86' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|06.08.2022
|88' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.07.2022
|86' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)