|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2017
|1' -65'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|30.10.2016
|67' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|08.10.2016
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|10.09.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.08.2016
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|21.08.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|17.08.2016
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|13.08.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Мордовия (Саранск)
|06.08.2016
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|31.07.2016
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|27.07.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.07.2016
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|65'
|16.07.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|Тосно (Тосно)
|31'
|11.07.2016
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)