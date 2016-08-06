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    Томаш Выходил - статистика

    Защитник
    Имя Томаш
    Фамилия Выходил
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 октября 1975 (47 лет)
    Рост 186
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2017 1' -65' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    05.11.2016 Был в запасе Тосно (Тосно) 3:0 Сибирь (Новосибирск)
    30.10.2016 67' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Луч (Владивосток)
    08.10.2016 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    10.09.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.08.2016 1' -90' Сокол (Саратов) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    21.08.2016 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Факел (Воронеж)
    17.08.2016 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    13.08.2016 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Мордовия (Саранск)
    06.08.2016 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    31.07.2016 1' -90' Химки (Химки) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    27.07.2016 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.07.2016 1' -90' Тамбов (Тамбов) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    65'
    16.07.2016 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 Тосно (Тосно)
    31'
    11.07.2016 1' -90' Спартак-2 (Москва) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
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