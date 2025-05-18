Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4 млн

Эсекьель Буллауде - статистика

Сантос Лагуна
26 октября 2000 (25), Майпу
#10 | Полузащитник
184 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
27
6
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Фортуна
0 : 0
18.05.2025
Утрехт
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
1' - 59'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
1' - 87'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 1
03.05.2025
Фортуна
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
27.04.2025
Виллем II
1' - 90'
62'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Фортуна
0 : 2
12.04.2025
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Твенте
1 : 1
05.04.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фортуна
0 : 3
29.03.2025
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 0
16.03.2025
Фортуна
1' - 85'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
1 : 0
08.03.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
23.02.2025
Фортуна
1' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
0 : 2
09.02.2025
Аякс
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
2 : 2
01.02.2025
Фортуна
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
1 : 4
26.01.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
2 : 5
22.12.2024
Фортуна
70' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
34'
19'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 2
07.12.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
30.11.2024
Фортуна
1' - 88'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
1 : 2
23.11.2024
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
1' - 90'
33'
90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 0
02.11.2024
Херенвен
1' - 87'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
26.10.2024
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
06.10.2024
АЗ Алкмаар
1' - 84'
84'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Спарта
1 : 1
28.09.2024
Фортуна
1' - 90'
31'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 3
22.09.2024
ПСВ
1' - 77'
32'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
5 : 0
18.09.2024
Фортуна
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 0
14.09.2024
Фортуна
1' - 46'
Главные новости
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+