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    Евгений Гаврюк - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Гаврюк
    Команда Домодедово
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 января 1987 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Домодедово 17 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 60' -90' Домодедово (Москва) 2:1 Псков-747 (Псков)
    01.11.2015 69' -90' Строгино (Москва) 1:1 Домодедово (Москва)
    90'
    26.10.2015 1' -68' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Домодедово (Москва)
    16'
    21.10.2015 1' -61' Домодедово (Москва) 3:0 Коломна (Коломна)
    17.10.2015 1' -73' Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    41' 61'
    11.10.2015 60' -90' Домодедово (Москва) 1:3 Сочи (Сочи)
    05.10.2015 65' -90' Химки (Химки) 4:0 Домодедово (Москва)
    01.10.2015 Был в запасе Домодедово (Москва) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    19.09.2015 1' -77' Волга (Тверь) 1:1 Домодедово (Москва)
    15.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    08.09.2015 1' -62' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Домодедово (Москва)
    01.09.2015 86' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Москва (Москва)
    25.08.2015 67' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Домодедово (Москва)
    18.08.2015 1' -72' Псков-747 (Псков) 1:0 Домодедово (Москва)
    12.08.2015 65' -90' Домодедово (Москва) 1:1 Строгино (Москва)
    04.08.2015 67' -90' Домодедово (Москва) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    28.07.2015 57' -90' Коломна (Коломна) 2:3 Домодедово (Москва)
    79'
    20.07.2015 1' -56' Домодедово (Москва) 0:2 Спартак К (Кострома)
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