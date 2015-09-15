Евгений Гаврюк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Гаврюк
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Гаврюк
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|17
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|60' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|01.11.2015
|69' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|90'
|26.10.2015
|1' -68'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|16'
|21.10.2015
|1' -61'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|1' -73'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|41' 61'
|11.10.2015
|60' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|05.10.2015
|65' -90'
|Химки (Химки)
|4:0
|Домодедово (Москва)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|19.09.2015
|1' -77'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|15.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|1' -62'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Домодедово (Москва)
|01.09.2015
|86' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|25.08.2015
|67' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|18.08.2015
|1' -72'
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|12.08.2015
|65' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|04.08.2015
|67' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|57' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|79'
|20.07.2015
|1' -56'
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)