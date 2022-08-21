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    Йонас Торсен - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Йонас
    Фамилия Торсен
    Команда Виборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 75' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    30.10.2022 90' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    16.10.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    12.09.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    21.08.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Виборг (Виборг)
    14.08.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    06.08.2022 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
    31.07.2022 71' -90' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    24.07.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
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