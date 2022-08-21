Йонас Торсен - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Торсен
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Торсен
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|75' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|30.10.2022
|90' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|31.07.2022
|71' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)