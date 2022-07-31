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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Копенгаген
Виборг - Копенгаген: обзор матча 31 июля 2022
Виборг
31.07.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Копенгаген
27'
К. Леманс
33'
К. Леманс
55'
Д. Лонвейк
90+3'
К. Серенсен
7'
В. Классон
62'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Копенгаген
ГОЛ! 4:2!
К. Серенсен
Пас отдал
Я. Замбурек
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Залетел
90'
88'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
88'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
П. Бьель
82'
Желтая карточка
Э. Йелерт
Замена
️️️️
К. Леманс
82'
Замена
М. Ндион
️️️️
Ж. Грот
82'
Замена
Й. Торсен
️️️️
Д. Лонвейк
71'
65'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
И. Йоуханнессон
62'
ГОЛ! 3:2!
П. Бьель
Пас отдал
К. Дикс
60'
Замена
К. Дикс
️️️️
П. Анкерсен
Замена
Я. Замбурек
️️️️
И. Саид
60'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лонвейк
Пас отдал
И. Саид
55'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Вавро
Желтая карточка
И. Саид
40'
ГОЛ! 2:1!
К. Леманс
Пас отдал
Д. Лонвейк
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Леманс
27'
Пенальти не реализован!
К. Леманс
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Пас отдал
П. Бьель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
22
Нильс Мортимер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Копенгаген
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
8
Леманс
6
Сендергор
3
Серенсен
31
Грот
21
Лонвейк
13
Греннинг
5
Залетел
4-3-2-1
1
Юнссон
2
Анкерсен
3
Вавро
20
Бойлесен
34
Кристиансен
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
10
Харальдссон
16
Бьель
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
21
Лонвейк
18
Торсен
18
Торсен
21
Лонвейк
19
Саид
8
Замбурек
8
Замбурек
19
Саид
31
Грот
7
Ндион
7
Ндион
31
Грот
10
Харальдссон
11
Бевинг
11
Бевинг
10
Харальдссон
2
Анкерсен
4
Дикс
4
Дикс
2
Анкерсен
16
Бьель
18
Мукаиру
18
Мукаиру
16
Бьель
8
Йоуханнессон
15
Бабакар
15
Бабакар
8
Йоуханнессон
Остались в запасе
Виборг
Копенгаген
20
Каспер Килерих
ВР
6
Якоб Бонде
ЦП
22
Нильс Мортимер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Зека
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
6
Якоб Бонде
ЦП
22
Нильс Мортимер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Остались в запасе
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Зека
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Виборг - Копенгаген
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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