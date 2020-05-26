Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Керем Шен - статистика

Завершил карьеру
14 июня 2002 (24), Бурса
#16 | Полузащитник
177 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
19' - 83'
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
18.05.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Самсунспор
3 : 1
04.05.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
4 : 2
28.04.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 2
20.04.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Трабзонспор
0 : 1
12.04.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
1 : 3
03.04.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Трабзонспор
2 : 3
17.03.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
5 : 1
09.03.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Аланьяспор
3 : 1
04.03.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 0
25.02.2024
Адана Демирспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Пендикспор
0 : 2
18.02.2024
Трабзонспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
2 : 0
12.02.2024
Хатайспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Бешикташ
2 : 0
04.02.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Трабзонспор
2 : 3
29.01.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
1 : 0
25.01.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Трабзонспор
1 : 5
21.01.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
14.01.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
2 : 1
11.01.2024
Самсунспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Анкарагюджю
0 : 1
06.01.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбулспор
0 : 3
19.12.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
2 : 1
10.11.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 5
01.09.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
2 : 0
19.08.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2023
Антальяспор
80' - 90'
Главные новости
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
3
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
3
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+