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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Трабзонспор
Ризеспор - Трабзонспор: обзор матча 25 января 2024
Ризеспор
25.01.2024, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Трабзонспор
78'
Д. Варесанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Трабзонспор
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
Д. Варесанович
90'
+4
Замена
H. Ibrahim Pehlivan
️️️️
Д. Шелви
90'
+3
Желтая карточка
Э. Топджу
88'
Замена
М. Пала
️️️️
B. Keser
85'
82'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
Ф. Бенкович
ГОЛ! 1:0!
Д. Варесанович
78'
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Зекири
72'
Желтая карточка
Д. Варесанович
66'
35'
Желтая карточка
Ф. Бенкович
23'
Замена
М. Айдын
️️️️
Х. Тюркмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
25
Onuralp Cevikkan
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Аккан
5
Хойер
53
Топджу
4
Мокши
37
Шахин
26
Шелви
10
Олавоин
7
77
Зекири
8
Варесанович
19
Гайч
4-2-1-2-1
1
Чакир
4
Тюркмен
22
Банийя
32
Бенкович
17
Эльмали
3
Менди
3
Эздемир
11
Фонтас
10
Вишча
10
Барди
94
Дестан
8
Варесанович
4
4
8
Варесанович
26
Шелви
3
3
26
Шелви
77
Зекири
17
Минчев
17
Минчев
77
Зекири
7
54
Пала
54
Пала
7
32
Бенкович
12
Фернандес
12
Фернандес
32
Бенкович
4
Тюркмен
8
Айдын
8
Айдын
4
Тюркмен
Остались в запасе
Ризеспор
Трабзонспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
54
Таха Тепе
ВР
25
Onuralp Cevikkan
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
25
Onuralp Cevikkan
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Ризеспор - Трабзонспор
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
24
12
Офсайды
2
0
Количество передач
296
415
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.52
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
Чайкур Диди
Посещаемость:
7226 из 15558 зрителей (46%)
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