Статистика по турнирам

Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008