Самуэль Кеберле - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Кеберле
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 2004 (18 лет)
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Кеберле
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч