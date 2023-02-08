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    Самуэль Кеберле - статистика

    #48 | Полузащитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Кеберле
    Команда Реймс
    Состав Молодежный
    Родной город Реймс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 ноября 2004 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    08.02.2023 Был в запасе Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
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