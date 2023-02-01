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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лорьян
Реймс - Лорьян: обзор матча 01 февраля 2023
Реймс
01.02.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 2
Завершен
Лорьян
44'
Ф. Балогун (П)
51'
К. Думбия
61'
Ф. Балогун
64'
Ф. Балогун
10'
Э. Ле Фе
36'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Лорьян
Замена
М. ван Берген
️️️️
Д. Ито
86'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Ф. Балогун
86'
Желтая карточка
А. Матусива
77'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
К. Думбия
70'
70'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
С. Диарра
69'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Ж. Понко
ГОЛ! 4:2!
Ф. Балогун
Пас отдал
Э. Агбаду
64'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Балогун
Пас отдал
Д. Ито
61'
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Лопи
58'
Замена
М. Манетси
️️️️
А. Флипс
58'
53'
Замена
Р. Февр
️️️️
Т. Ле Бри
52'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
И. Бонке
ГОЛ! 2:2!
К. Думбия
Пас отдал
Ю. Абдельхамид
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Балогун
44'
36'
ГОЛ! 0:2!
И. Коне
Пас отдал
Ж. Понко
22'
Замена
Б. Мейте
️️️️
Ж. Лапорт
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ле Фе
Пас отдал
Т. Ле Бри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
48
Самуэль Кеберле
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Ромен Февр
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-2-3-1
23
Диуф
28
де Смет
12
Агбаду
5
Абдельхамид
25
Фоке
30
Лопи
5
Матусива
70
Флипс
11
Думбия
10
Ито
9
Балогун
4-2-3-1
1
Манноне
24
Калюлю
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
8
Бонке
28
Ле Фе
25
Диарра
21
Понко
11
Ле Бри
28
Коне
11
Думбия
2
Каюсте
2
Каюсте
11
Думбия
70
Флипс
5
Манетси
5
Манетси
70
Флипс
30
Лопи
9
Зенели
9
Зенели
30
Лопи
10
Ито
7
ван Берген
7
ван Берген
10
Ито
9
Балогун
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Балогун
25
Диарра
13
Йонгва
13
Йонгва
25
Диарра
15
Лапорт
18
Мейте
18
Мейте
15
Лапорт
8
Бонке
17
Макенго
17
Макенго
8
Бонке
11
Ле Бри
21
Февр
21
Февр
11
Ле Бри
21
Понко
9
Дьенг
9
Дьенг
21
Понко
Остались в запасе
Реймс
Лорьян
30
Николас Пеннето
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
24
Адиль Аушиш
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
24
Адиль Аушиш
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реймс - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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