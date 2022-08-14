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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Клермон
Реймс - Клермон: обзор матча 14 августа 2022
Реймс
14.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 4
Завершен
Клермон
23'
К. Думбия (П)
30'
Ф. Балогун (П)
51'
К. Андрич (П)
62'
К. Андрич
72'
М. Чам
78'
Ж. Бела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Клермон
89'
Замена
Б. Байе
️️️️
Й. Гастьен
89'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
М. Чам
78'
ГОЛ! 2:4!
Ж. Бела
Пас отдал
С. Хауи
Замена
Д. Ито
️️️️
А. Матусива
76'
76'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
75'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Аллевина
72'
ГОЛ! 2:3!
М. Чам
Пас отдал
Й. Гастьен
Желтая карточка
Э. Гравийон
71'
64'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Э. Рашани
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Буси
64'
Замена
М. Аделин
️️️️
Ф. Балогун
63'
62'
ГОЛ! 2:2!
К. Андрич
Пас отдал
Ф. Ожье
Замена
Д. Лопи
️️️️
К. Думбия
53'
Желтая карточка
М. ван Берген
51'
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Андрич
Красная карточка
Э. Агбаду
48'
35'
Желтая карточка
Й. Гастьен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Балогун
30'
29'
Желтая карточка
Й. Маньин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Думбия
23'
21'
Желтая карточка
Ф. Ожье
Желтая карточка
Ф. Балогун
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
26
Джим Аллевина
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ЦП
70
Мухаммед Чам
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
15
Джейсон Бертомье
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-4-1-2
1
Пенц
55
Гравийон
5
Абдельхамид
12
Агбаду
2
Локо
5
Матусива
5
Манетси
44
Буси
11
Думбия
9
Балогун
7
ван Берген
3-3-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
21
Ожье
24
Ветеска
36
Сейду
25
Гастьен
26
Аллевина
6
Маньин
70
Чам
19
Рашани
17
Андрич
11
Думбия
30
Лопи
30
Лопи
11
Думбия
9
Балогун
5
Аделин
5
Аделин
9
Балогун
5
Матусива
10
Ито
10
Ито
5
Матусива
44
Буси
19
Туре
19
Туре
44
Буси
25
Гастьен
6
Байе
6
Байе
25
Гастьен
26
Аллевина
10
Хауи
10
Хауи
26
Аллевина
70
Чам
15
Бертомье
15
Бертомье
70
Чам
19
Рашани
91
Бела
91
Бела
19
Рашани
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
Остались в запасе
Реймс
Клермон
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Реймс - Клермон
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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