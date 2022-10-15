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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Реймс
Лорьян - Реймс: обзор матча 15 октября 2022
Лорьян
15.10.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Реймс
90'
+1
Красная карточка
Э. Агбаду
88'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Зенели
Замена
А. Грбич
️️️️
К. Буагар
68'
Замена
С. Диарра
️️️️
Й. Катлин
68'
55'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
46'
Вторая желтая
Д. Лопи
45'
+2
Желтая карточка
Д. Лопи
45'
+1
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Манетси
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
25'
Желтая карточка
Ж. Понко
22'
13'
Желтая карточка
Э. Агбаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Камори Думбия
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
3-1-3-3
38
Мвого
25
Ле Гофф
3
Тальби
15
Лапорт
28
Ле Фе
21
Понко
17
Буагар
11
Уаттара
9
Моффи
10
Катлин
11
Ле Бри
4-3-2-1
23
Диуф
12
Агбаду
5
Абдельхамид
55
Гравийон
2
Локо
5
Манетси
5
Матусива
30
Лопи
70
Флипс
9
Зенели
9
Балогун
10
Катлин
25
Диарра
25
Диарра
10
Катлин
17
Буагар
9
Грбич
9
Грбич
17
Буагар
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
5
Манетси
11
Думбия
11
Думбия
5
Манетси
9
Зенели
11
Мбюкю
11
Мбюкю
9
Зенели
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
Остались в запасе
Лорьян
Реймс
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Лорьян - Реймс
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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