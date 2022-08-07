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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Реймс
Марсель - Реймс: обзор матча 07 августа 2022
Марсель
07.08.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
4 : 1
Завершен
Реймс
13'
В. Фас (АГ)
45+2'
Н. Тавареш
75'
Л. Суарес
90+4'
Л. Суарес
84'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Реймс
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Бакамбу
90'
+4
84'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Балогун
Замена
С. Колашинац
️️️️
Ж. Клосс
83'
80'
Замена
М. Аделин
️️️️
М. Манетси
77'
Замена
А. Флипс
️️️️
Э. Гравийон
Замена
С. Бакамбу
️️️️
М. Гендузи
77'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Жерсон
77'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
75'
64'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Э. Билал Туре
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Милик
62'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Д. Ундер
62'
Желтая карточка
С. Жиго
59'
46'
Замена
К. Думбия
️️️️
А. Зенели
ГОЛ! 2:0!
Н. Тавареш
Пас отдал
Л. Балерди
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Фас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Луис Суарес
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
ЦП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
3-2-3-1-1
36
Бланко
2
Жиго
99
Мбемба
26
Балерди
17
Тавареш
92
Клосс
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
7
Ундер
30
Милик
3-4-1-2
1
Пенц
4
Фас
12
Агбаду
55
Гравийон
5
Абдельхамид
5
Матусива
5
Манетси
2
Локо
9
Зенели
19
Туре
7
ван Берген
8
Жерсон
10
Пайет
10
Пайет
8
Жерсон
92
Клосс
23
Колашинац
23
Колашинац
92
Клосс
7
Ундер
17
Верету
17
Верету
7
Ундер
30
Милик
97
Суарес
97
Суарес
30
Милик
6
Гендузи
94
Бакамбу
94
Бакамбу
6
Гендузи
5
Манетси
5
Аделин
5
Аделин
5
Манетси
9
Зенели
11
Думбия
11
Думбия
9
Зенели
55
Гравийон
70
Флипс
70
Флипс
55
Гравийон
19
Туре
9
Балогун
9
Балогун
19
Туре
Остались в запасе
Марсель
Реймс
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
Главный тренер
Игор Тудор
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
48
Самуэль Кеберле
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
48
Самуэль Кеберле
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Марсель - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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