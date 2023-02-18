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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Реймс
Ницца - Реймс: обзор матча 18 февраля 2023
Ницца
18.02.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Реймс
Замена
П. Росарио
️️️️
К. Тюрам
90'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Моффи
90'
90'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Ф. Балогун
87'
Желтая карточка
Д. Лопи
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
А. Рэмзи
76'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Г. Лаборд
76'
71'
Замена
М. Буси
️️️️
Ш. Кейта
Замена
Б. Браими
️️️️
С. Диоп
66'
61'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Флипс
61'
Замена
М. ван Берген
️️️️
М. Маолида
55'
Пенальти не реализован!
Ф. Балогун
Желтая карточка
Ж. Лотомба
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
48
Самуэль Кеберле
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
10
Диоп
9
Лаборд
9
Моффи
4-2-3-1
23
Диуф
25
Фоке
95
Кейта
5
Абдельхамид
28
де Смет
30
Лопи
5
Матусива
70
Флипс
10
Ито
9
Маолида
9
Балогун
21
Рэмзи
55
Ндайшими
55
Ндайшими
21
Рэмзи
19
Тюрам
13
Росарио
13
Росарио
19
Тюрам
9
Моффи
6
Баркли
6
Баркли
9
Моффи
10
Диоп
7
Браими
7
Браими
10
Диоп
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
95
Кейта
44
Буси
44
Буси
95
Кейта
70
Флипс
2
Каюсте
2
Каюсте
70
Флипс
9
Балогун
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Балогун
9
Маолида
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Маолида
Остались в запасе
Ницца
Реймс
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
20
Александре Оллеро
ВР
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ницца - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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