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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Реймс
Ренн - Реймс: обзор матча 15 апреля 2023
Ренн
15.04.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 0
Завершен
Реймс
9'
Ж. Доку
19'
Ж. Доку
68'
А. Теате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Реймс
Замена
Л. Майер
️️️️
Б. Бурижо
83'
82'
Желтая карточка
Э. Агбаду
81'
Желтая карточка
М. Манетси
77'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Д. Ито
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Угочукву
75'
Замена
И. Салах
️️️️
Ж. Доку
75'
69'
Замена
К. Думбия
️️️️
В. Атангана
ГОЛ! 3:0!
А. Теате
Пас отдал
А. Гуири
68'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Ф. Тайт
67'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
А. Калимуэндо
67'
Желтая карточка
Л. Угочукву
46'
46'
Замена
Д. Лопи
️️️️
Т. де Смет
46'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Зенели
46'
Замена
М. Буси
️️️️
А. Флипс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Доку
Пас отдал
Б. Мелинг
19'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Доку
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Манданда
24
Мелинг
17
Омари
3
Теате
14
Траоре
18
Угочукву
27
Бурижо
29
Тайт
9
Гуири
15
Калимуэндо
11
Доку
4-1-1-3-1
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
6
Атангана
70
Флипс
10
Ито
9
Зенели
9
Балогун
27
Бурижо
14
Майер
14
Майер
27
Бурижо
18
Угочукву
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Угочукву
29
Тайт
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Тайт
11
Доку
7
Салах
7
Салах
11
Доку
15
Калимуэндо
9
Экамби
9
Экамби
15
Калимуэндо
70
Флипс
44
Буси
44
Буси
70
Флипс
28
де Смет
30
Лопи
30
Лопи
28
де Смет
6
Атангана
11
Думбия
11
Думбия
6
Атангана
9
Зенели
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Зенели
10
Ито
14
Сирхейс
14
Сирхейс
10
Ито
Остались в запасе
Ренн
Реймс
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ренн - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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