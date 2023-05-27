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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Реймс
Лион - Реймс: обзор матча 27 мая 2023
Лион
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
3 : 0
Завершен
Реймс
2'
Э. Агбаду (АГ)
9'
А. Ляказетт
82'
М. Какере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Реймс
88'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Й. Каюсте
88'
Замена
С. Кеберле
️️️️
М. Буси
Замена
А. Сарр
️️️️
Б. Барколя
84'
Замена
М. Густо
️️️️
С. Кумбеди
84'
Замена
М. Сарр
️️️️
М. Какере
83'
ГОЛ! 3:0!
М. Какере
82'
Желтая карточка
Й. Лепенан
80'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
Д. Боатенг
69'
Замена
У. Ауа
️️️️
Жеффиньо
66'
59'
Замена
Д. Лопи
️️️️
В. Атангана
54'
Красная карточка
Э. Агбаду
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Барколя
9'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Агбаду
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
Реймс
40
Florent Duparchy
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
48
Самуэль Кеберле
АП
21
Мохамед Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-2-3-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
17
Боатенг
23
Люкеба
26
Кумбеди
8
Какере
8
Толиссо
47
Жеффиньо
10
Шерки
29
Барколя
91
Ляказетт
3-3-1-2-1
23
Диуф
44
Буси
12
Агбаду
25
Фоке
5
Манетси
5
Матусива
2
Каюсте
6
Атангана
70
Флипс
10
Ито
9
Балогун
8
Какере
19
Сарр
19
Сарр
8
Какере
26
Кумбеди
27
Густо
27
Густо
26
Кумбеди
17
Боатенг
8
Лепенан
8
Лепенан
17
Боатенг
47
Жеффиньо
10
Ауа
10
Ауа
47
Жеффиньо
29
Барколя
9
Сарр
9
Сарр
29
Барколя
2
Каюсте
28
де Смет
28
де Смет
2
Каюсте
6
Атангана
30
Лопи
30
Лопи
6
Атангана
44
Буси
48
Кеберле
48
Кеберле
44
Буси
Остались в запасе
Лион
Реймс
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Мохамед Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
Остались в запасе
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Мохамед Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Лион - Реймс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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