Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Россия. Первый дивизион, 1 тур